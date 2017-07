Bei Prozess um Murkraftwerks-Gegner zwei Schuldsprüche

Das "Murcamp" wurd eam 10. Februar geräumt - © APA

Im Grazer Straflandesgericht hat am Mittwoch ein Prozess gegen sieben Gegner des derzeit in Bau befindlichen Murkraftwerks stattgefunden. Angeklagt waren Nötigung, schwere Körperverletzung und Sachbeschädigung. Verurteilt wurden zwei Beschuldigte, eine Studentin kam mit einer Diversion davon, in vier Fällen erfolgte ein Freispruch. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.