Bei Minusgraden im Cabrio: Drogenlenker aus Verkehr gezogen

Der Mann war ohne Verdeck und Führerschein unterwegs - © APA (Webpic)

Weil er mitten in der Nacht bei minus sechs Grad im offenen Cabrio unterwegs war, ist ein 24-Jähriger am Wochenende in Wels der Polizei aufgefallen und zum Drogentest gebeten worden, der positiv ausfiel. Den Führerschein konnten die Beamten dem Mann nicht mehr abnehmen, dieser war ihm schon vor Längerem wegen Suchtmitteldelikten entzogen worden, berichtete die oö. Polizei.