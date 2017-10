Bei FPÖ-Party: So ist es zur Attacke auf den Puls 4-Reporter gekommen

Bei der FP-Wahlfeier am Sonntag wurde Puls 4 NEWS Reporter Arman Behpournia körperlich angegriffen. Der Angriff war leider eindeutig rassistisch motiviert, lässt der Privatsender via Aussendung wissen. Aus diesem Grund hat die Puls 4 NEWS Redaktion auch bei der Polizei erstattet.

“Zum ersten Mal in meinen Leben wurde ich in diesem schönen Österreich aus dem Nichts körperlich angegriffen. Ein FPÖ-Anhänger hat mir ohne Grund ins Gesicht geschlagen”, schrieb Arman Behpournia auf Facebook. Der Puls 4-Reporter weiter: “Ich hoffe, dass für Menschen mit meinem Aussehen (schwarze Haare, dunkle Augen) das Leben in diesem schönen Österreich auch noch in Zukunft erträglich und lebenswert ist.” Von der FPÖ gab es vorerst keinen Kommentar zu dem Vorfall.