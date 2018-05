Bei einem guten Essen kommen Menschen zusammen

Im Altach kochten muslimische Frauen zum Fastenbrechen auf

Gern gesehener Gast war auch der Altacher Pfarrer Rainer Büchel, der in seinen Grußworten ausdrückte wie sehr man die Gastfreundschaft im Raum spüre. Büchel zog auch den Vergleich zum ebenfalls am Wochenende stattfindenden Pfingstfests, bei dem sich laut der Bibel, Menschen trotz unterschiedlicher Sprache und Herkunft plötzlich verstehen konnten. Nach einem Gebet eines anwesenden Imams wurde das Fasten dann endgültig beendet und die Besucher griffen herzhaft bei den liebevoll bereiteten Speisen zu. Die freiwilligen Spenden des Abends gingen an die Aktion “Geben für Leben”, der gerade kürzlich gefundene 61. Stammzellenspender des Vereins, Ahmet Yarar aus Frastanz, wurde herzlich in der Runde begrüßt.