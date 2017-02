Bei Autounfall gefälltes Verkehrsschild traf Fußgängerin

Unfallschauplatz war eine Kreuzung in der Ettenreichgasse am Samstagvormittag. Ein Richtung Reumannplatz fahrender 31-Jähriger wollte nach links in die Davidgasse abbiegen. Sein Wagen kollidierte mit dem Fahrzeug eines 53-Jährigen. Das Auto des Jüngeren wurde nach links auf den Gehsteig und gegen das Schild geschleudert. Die vom Verkehrszeichen getroffene Fußgängerin (42) kam laut Polizeisprecher Paul Eidenberger mit leichten Verletzungen davon, ebenso der 31-Jährige Lenker und dessen Beifahrerin.

(APA)