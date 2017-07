Zahlreiche Tote bei Angriff auf Militärposten in Ägypten

Ein Militärsprecher teilte mit, dabei seien 40 Angreifer getötet worden. Insgesamt seien bei dem Angriff 26 Soldaten getötet oder verletzt worden. Zunächst war unklar, wer für den Angriff auf den Kontrollposten verantwortlich ist. Seit dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi im Sommer 2013 haben Jihadisten in Ägypten Hunderte Polizisten und Soldaten getötet. Die meisten Angriffe gab es auf der Sinai-Halbinsel, die an Israel und den palästinensischen Gazastreifen grenzt. Sie wurden meist vom ägyptischen Ableger der Jihadistenmiliz “Islamischer Staat” (IS) verübt. Der ärmliche Norden der Sinai-Halbinsel ist in Ägypten eine Hochburg der Extremisten.

(APA/ag.)