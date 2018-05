Bei Anlageentscheidungen ist die Meinung der Experten gefragt

Kunden wollen die Anlageentscheidungen allerdings mehrheitlich selbst treffen – Transparente Gebührenmodelle sind ein wichtiges Asset.

In einer aktuellen Umfrage zum Thema „Beratungstrends bei der Veranlagung“ gab eine klare Mehrheit der Anlegerinnen und Anleger (76 Prozent) an, sich Empfehlungen von ausgewiesenen Expertinnen und Experten bei Veranlagungsentscheidungen zu wünschen. 54 Prozent davon wollen ihre Anlageentscheidungen nach erfolgter Beratung allerdings selbst treffen. Nur eine Minderheit von 23 Prozent denkt im aktuellen Umfeld auf die Expertenberatung verzichten zu können. Für ein knappes Drittel der Befragten (27 Prozent) ist eine transparente Pauschalgebühr wichtig, die alle Transaktionskosten inkludiert. Dieser Prozentsatz steigt bei den Besitzern größerer Portfolios (über 70.000 Euro) auf 32 Prozent an. Weibliche Anlegerinnen stehen einer All-in-fee mit 43 Prozent am positivsten gegenüber.