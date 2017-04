Bei Anita‘s mit allen Sinnen genießen

Schon der liebevoll geschmückte Eingangsbereich von Anita’s verspricht, dass die Besucher hier ein Angebot abseits des üblichen Mainstreams erwartet. Ein Versprechen, das Inhaberin Anita Ehgartner (49) und ihre Mitarbeiterinnen mit Leichtigkeit erfüllen.

Heilsame Wirkung

Beim Betreten der gemütlichen Räumlichkeiten fühlt man sich sofort wie Zu Hause. Es riecht nach feinem Rosenöl, die Tische sind stilvoll geschmückt und in den Regalen reihen sich farbenfrohe Kerzen an kostbare Steine und Bücher. Im ersten Moment erinnert Anita’s an ein fernes Land aus Tausendundeiner Nacht. „Mir ist es wichtig, mich mit schönen Dingen zu umgeben“, lächelt die Inhaberin Anita Ehgartner. Dabei haben die meisten ihrer Produkte nicht nur den Zweck dekorativ zu sein, sondern auch eine heilsame Wirkung. „Die Steine zum Beispiel tragen die Kraft der Erde in sich. Ich finde sie alle schön, denn sie erinnern uns daran, dass wir Teil eines Ganzen sind und welche Stärke in uns allen steckt.“

Seminare und Workshops

Eine verborgene Kraft, die auch vielen Kräutern inne ist. „Jeden ersten Mittwoch im Monat um zehn Uhr findet hier der Kräuterstammtisch statt. Kräuterpädagoginnen und Frauen, die sehr viel Erfahrung im Umgang mit Kräutern haben, treffen sich hier, tauschen sich aus und geben ihr Wissen weiter. Es ist ihnen wichtig, dass die Heilkraft der Kräuter wieder stärker angewendet und wertgeschätzt wird“, erzählt die 49-jährige Wahlbludenzerin. Anita Ehgartner möchte ihre Produkte nicht nur verkaufen, sie möchte, dass ihr Geschäft ein Ort der Begegnung ist. Ob Kräuterstammtisch, Workshops oder Seminare, hier darf man sich willkommen fühlen. Selbst die Bücher laden zum Verweilen ein. „Natürlich verkaufe ich nur, was ich selbst auch schätze. Bei den Büchern ist im Moment Das Tao des Hamsters mein absoluter Favorit. Ein ebenso humorvolles wie nachdenklich stimmendes Buch über die Suche nach dem Sinn des Lebens.“

Sinn und Sinnlichkeit sind für die Geschäftsfrau eng miteinander verbunden. Das bemerkt man an der Liebe, mit der sie alles angeht, selbst die kleinen Snacks, die sie aus ihrer Küche serviert, sind eine echte Gaumenfreude. Asiatische Gemüsesuppe und Kaspressknödel mit Salat stehen heute auf dem Programm. „Auch Essen ist ein Teil der Achtsamkeit uns selbst gegenüber. Unsere Mittagssnacks sind immer vegetarisch und schmackhaft.“

Ehgartner fühlt sich in ihrem eigenen Reich wohl, das überträgt sich auf ihre Gäste. Ob es sich gelohnt hat, das Risiko der Selbstständigkeit auf sich zu nehmen? „Es lohnt sich alles im Leben, egal ob es gut oder schlecht ausgeht“, schmunzelt die Geschäftsfrau, „ich bin einfach nur dankbar dafür, dass ich da sein kann, für mein wunderbares Team und für die Menschen, die zu uns kommen.“

