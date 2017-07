Behörden warnen vor Ausbreitung der Waldbrände in Kanada

In Kalifornien zeigt der Kampf gegen Feuer erste Erfolge - © APA (AFP)

Während im US-Bundesstaat Kalifornien der Kampf gegen das Feuer Erfolge zeigt, stellt sich die Feuerwehr an der Westküste Kanadas auf eine Ausweitung der seit dem Wochenende wütenden Waldbrände ein. Starke Winde und Blitzschläge könnten die Feuer am Mittwoch noch verstärken und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Williams Lake treiben, erklärten die Behörden am Dienstag (Ortszeit).