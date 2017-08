Behörden bezweifeln Identität des Turku-Attentäters

Der Mann soll zwei Frauen getötet haben - © APA (AFP)

Die finnische Polizei hat Zweifel an der Identität des wegen der tödlichen Messerattacke in Turku festgenommenen Mannes. Es gebe Gründe für die Annahme, dass der Verdächtige bei der Einreise falsche Angaben gemacht habe, sagte Markus Laine vom finnischen Kriminalamt am Mittwoch.