Behindertes Kind: Klage gegen Ärztin

Für die Behinderung ihres Sohnes macht die betroffene Vorarlberger Familie eine behandelnde Ärztin der Mutter des Kindes verantwortlich. Die Eltern und ihr Kind fordern als Kläger in dem anhängigen Zivilprozess am Landesgericht Feldkirch von der beklagten Fachärztin für Neurologie als Schadenersatz 251.853 Euro. Der Prozess hat gestern mit der vorbereitenden Tagsatzung begonnen.

Medikamente. Der beklagten Neurologin wird in der Klage eine Fehlbehandlung ihrer Patientin vorgeworfen. Demnach hätte sie die an Epilepsie erkrankte Patientin während ihrer Schwangerschaft mit anderen, für das Baby unschädlichen Epilepsie-Medikamenten versorgen müssen. In der Klagsschrift wird behauptet, das vor sechs Jahren geborene Kind habe wegen der Nebenwirkungen der Epilepsie-Medikamente der Kindesmutter schwere gesundheitliche Schäden erlitten.

Gutachten. Die beklagte Ärztin habe keine Behandlungsfehler zu verantworten, sagt deren Anwalt Thomas Kaufmann. Der Beklagtenvertreter stützt sich dabei auch auf ein Gutachten eines Universitätsprofessors, das der Vorarlberger Patientenanwalt erstellen ließ. Die Expertise des kritischen Mediziners bestätige, dass die beklagte Neurologin keine Fehlbehandlung zu verantworten habe, teilte Kaufmann am Freitag beim Prozessauftakt mit. Sie sei nach den Regeln der ärztlichen Kunst vorgegangen und hafte deshalb nicht für bedauerlicherweise entstandene Schäden. Wegen des Privatgutachtens, das die Ärztin entlastet, sind die Verantwortlichen der Haftpflichtversicherung zu keinerlei Vergleichszahlungen an die klagende Familie bereit.

Verjährung. Die Schadenersatzklage sei überdies auch schon wegen eingetretener Verjährung abzuweisen, brachte der Rechtsvertreter der beklagten Partei vor. Denn die Klage sei zu spät eingebracht worden. Seine ­Mandantin habe bis 30. Juni 2017 freiwillig auf den Einwand der Verjährung verzichtet. Wenige Tage später wurde Klage erhoben.

Der Anwalt der klagenden Familie merkte dazu am Freitag an, er sei darüber informiert worden, dass die Verjährungsfrist erst Ende Juli 2017 ablaufe. Zivilrichterin Marlene Ender sagte, sie werde zunächst überprüfen, ob Verjährung vorliege oder nicht.

Fragen. Sollte festgestellt werden, dass keine Verjährung vorliegt, wären in dem Rechtsstreit diese zentralen Fragen zu beantworten: Haben Epilepsie-Medikamente für die schwangere Frau zu gesundheitlichen Schäden bei ihrem Kind geführt? Hat die Ärztin ihre Patientin nach den Regeln der medizinischen Wissenschaft behandelt?