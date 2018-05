Beginnender Waldbrand in Muntlix rasch gelöscht

Ein beginnender Waldbrand in Muntlix/Zwischenwasser konnte von der freiwilligen Feuerwehr schnell eingedämmt werden.

Am Freitag gegen 21:20 Uhr wurde der RFL ein beginnender Waldbrand in Muntlix gemeldet. Vor Ort konnte ein zirka zwei bis drei Quadratmeter großer Bodenbrand festgestellt werden, welcher durch die Feuerwehr Zwischenwasser gelöscht werden konnte, ohne dass sich der Brand weiter ausbreitete. “Wir hatten die Lage schnell im Griff”, so der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Zwischenwasser, Mathias Natter.