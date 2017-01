“Begibt sich Kanzler Christian Kern nicht in die Populismusfalle, Frau Sprickler-Falschlunger?”

VOL.AT: Frau Dr. Sprickler-Falschlunger, Kanzler Christian Kern hat nach acht Monaten im Amt seine Grundsatzrede gehalten. Zu spät aus ihrer Sicht?

Gabriele Sprickler-Falschlunger: Nein, nicht zu spät. Es gab beim Antritt von Christian Kern ein bestehendes und beschlossenes Parteiprogramm. Und ein Regierungsabkommen mit der ÖVP.

VOL.AT: Teilweise wurden kritische Stimmen über die Art und Weise, wie Kern Kanzler wurde, laut. So wurde kritisiert, Kern hätte vor seiner Bestellung SPÖ-Intern kein Programm vorgestellt. Können Sie diese Kritik nachvollziehen? Können Kritiker nach der Rede nun aus Ihrer Sicht beruhigt sein?

Gabriele Sprickler-Falschlunger: Bei der Übernahme der Partei hat es natürlich interne Gespräche gegeben. BK Christian Kern hat nun in wenigen Monaten einen ambitionierten Plan vorgelegt wie die Herausforderungen der Zukunft für Österreich ausschauen. Damit hat er vor allem auch einen Diskussionsprozess in Gange gesetzt, den es seit Jahren nicht mehr gegeben hat. Ich weiß nicht ob die von ihnen genannten Kritiker damit zufrieden sind. Aber ich glaube, sie haben verstanden, dass wir uns gemeinsam an die Lösung der anstehenden Fragen machen müssen.

VOL.AT: Kanzler Christian Kern ist mit dem Versprechen eines „New Deal“ angetreten. Dabei handelte es sich um ein ausgeklügeltes System von Wirtschafts- und Sozialreformen, welches der damalige US-Präsident Franklin D. Roosevelt in Zeiten der Wirtschaftskrise umsetzte. Wie viel New Deal erkannten Sie in Kerns nun vorgestellten Plan A – oder war die „New-Deal-Forderung“ nur metaphorisch gemeint?

Gabriele Sprickler-Falschlunger: Ich glaube nicht, dass der „New Deal“ im ursprünglichen Sinn gemeint ist. Die gesellschaftlichen Herausforderungen sind andere. Es ist enorm wichtig, dass Umwälzungen wie Industrie 4.0/Arbeit 4.0 mit ihren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und die Frage der Wertschöpfung bei steigender Produktivität aber weniger Beschäftigten diskutiert werden.

VOL.AT: Ein Kernpunkt des New Deal war auch das „Trennbankensystem“: Geschäftsbanken wurden darin von Investmentbanken getrennt. Haben sie diesen Vorschlag – da sich Kern ja zuvor explizit auf den New Deal bezog – in seiner Rede vermisst?

Gabriele Sprickler-Falschlunger: Nein, den habe ich nicht vermisst.

VOL.AT: Kern verlangt eine Valorisierung des Pflegegeldes, aber nicht der Familienbeihilfe. Ist das aus Ihrer Sicht diskriminierend?

Gabriele Sprickler-Falschlunger: Nein, das ist es nicht. In Österreich erhalten Familien im europäischen Vergleich hohe Geldleistungen. Anstatt die Geldleistungen zu erhöhen sollten die Mittel in Form einer kostenfreien Kinderbetreuung oder in Bildungsmaßnahmen für Kinder zielgerecht investiert werden. Ich stimme BK Christian Kern ausdrücklich zu, wenn er ein Recht auf einen Kinderbetreuungsplatz für 1 bis 6jährige Kinder fordert.

VOL.AT: Der Kanzler verlangt auch, dass die Freiheit von anderen Bürgern aus der EU begrenzt wird, sich in Österreich einen Arbeitsplatz zu suchen. Wie realistisch sind solche Forderungen aus Ihrer Sicht – müssen doch alle 27 EU-Staaten zustimmen? Sind es nicht Vorschläge wie diese, welche die SPÖ – wenn sie von der FPÖ kamen – als „populistisch“ zurückwies? Begibt sich Kanzler Kern hier nicht in eine Populismus-Falle?

Gabriele Sprickler-Falschlunger: Wer von vorneherein sagt, dass etwas nicht geht wird nichts verändern. Er wird das thematisieren und wahrscheinlich erst einmal auf Ablehnung stoßen. Vielleicht wird sich nach längerem Verhandeln ein Kompromiss finden.

VOL.AT: Sollten die „EU-27“ Kerns Vorschlag erwartungsgemäß zurückweisen – müsste Österreich dann nach britischem Vorbild aus der EU austreten? Könnte sich die SPÖ unter Kanzler Kern ein EU-Aus für Österreich vorstellen?

Gabriele Sprickler-Falschlunger: Unter BK Christian Kern wird es keinen EU-Austritt geben.

VOL.AT: Die SPÖ schwächelt vor allem in den Ländern: In Vorarlberg, Tirol, Salzburg steht sie laut Umfragen in etwa bei der 10-Prozent-Marke, in Wien wäre die FPÖ derzeit stimmenstärkste Partei. Kanzler Kern hat sich in seiner Rede eingangs für Fehler entschuldigt. Was für Fehler hat die SPÖ gemacht, dass sie das Vertrauen der Bürger verloren hat? Was muss sie – und was muss Kanzler Kern – nun richtigmachen?

Gabriele Sprickler-Falschlunger: Ein großer Teil der Bevölkerung ist verunsichert. An die jungen Menschen werden große Herausforderungen gestellt, selbst mit Universitätsabschluss ist es mit wenigen Ausnahmen nicht mehr sicher, dass man einen Job bekommt. Lernschwache Kinder werden eine schwere Zukunft haben. Erstmals müssen wir damit rechnen, dass es den Kindern nicht mehr so gut gehen wird wie uns. Die Einkommen steigen nicht wie sie sollten, junge Menschen können sich oft nicht einmal eine Mietwohnung leisten. Das ist nur ein Teil der Probleme die die Menschen belasten. Wir haben zu wenig darauf gehört und zu wenig davon wirklich angesprochen.

VOL.AT: Rechnen Sie mit Neuwahlen auf Bundesebene? Würden Sie sich grundsätzlich für solche aussprechen? Und sollte die SPÖ Ihrer Meinung nach FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache in einer Koalition zu einer Kanzlerschaft verhelfen?

Gabriele Sprickler-Falschlunger: Ich spreche mich nicht grundsätzlich für Neuwahlen aus. Allerdings unter dem Vorbehalt, dass ein gemeinsames Regieren überhaupt noch Sinn macht. Allerdings ist es schwierig, weil die ÖVP in sich gespalten ist. Dass die SPÖ FPÖ-Chef H.C. Strache zur Kanzlerschaft verhilft halte ich für undenkbar.

VOL.AT: Kommen wir auf Vorarlberg zu sprechen: Wie beurteilen Sie die Arbeit der Schwarz-Grünen Koalition? Welche Akzentuierungen vermissen Sie?

Gabriele Sprickler-Falschlunger: Besonders im Bildungsbereich, dem wichtigsten Ressort dieser Regierung, treten wir auf der Stelle. Wir sind in fast allen Bereichen bei den Schlechtesten im Bundesländervergleich. Das ist, liest man das Regierungsprogramm mit dem Ziel „die Zahl der Risikoschüler bis 2019 zu halbieren“, eine wirkliche Katastrophe.

VOL.AT: Die SPÖ hat die Zukunft der Arbeitnehmer auf ihre Agenda gesetzt. Welche weiteren Schwerpunkte wird die SPÖ – insbesondere im Jahr 2017 – setzen?

Gabriele Sprickler-Falschlunger: Wir werden sehr intensiv daran weiterarbeiten, dass genügend sozialer Wohnbau mit leistbaren Wohnungen geschaffen wird. Clubobmann und Wohnbausprecher Michael Ritsch hat bereits umfassende Vorschläge dazu ausgearbeitet.

Verknüpft mit Arbeit 4.0 werden wir Vorschläge für den Bildungsbereich machen, wie die Schüler und Schülerinnen für die neuen Anforderungen fit gemacht werden können.

Im Gesundheitsbereich wird die Schwerpunktsetzung in den Krankenhäusern von uns genau beobachtet. In diesem Zusammenhang forcieren wir auch die Einrichtung von Primärversorgungszentren.