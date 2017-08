Begeisterte Juniors beim „SPARK 7 Fußball Nachwuchs Camp“ in Lochau

An drei Tagen sorgte die junge Trainer-Crew des SV Typico Lochau unter der Gesamtleitung von Ralf Renoth bei bestem Fußballwetter täglich von 9.30 bis 16 Uhr im Stadion am Hoferfeld für ein abwechslungsreiches Programm mit intensivem Balltraining und attraktiven Ballspielen. Die Übernachtungen am Sportplatz, ein Willkommenspaket mit Sweater, T-Shirt, Cap und Fußball sowie das gemeinsames Abschluss-Grillfest mit den Eltern waren zusätzliche Highlights.

Komm zum SV Typico Lochau!

In der Folge sind alle Kinder eingeladen, in den Nachwuchsmannschaften des SV Typico Lochau aktiv mitzutrainieren und mitzuspielen. Informationen und Anmeldungen dazu beim Nachwuchsleiter Christof Kogler unter Tel. 0664 124 82 61 oder per E-Mail unter office@svlochau.at