Begehung „Schutzwald und Jagd“

Die Jäger leisten in diesem Umfeld einen wichtigen Beitrag bei oft schwierigen Rahmenbedingungen. Im Rahmen einer Begehung zum Thema „Schutzwald und Jagd“ am Freitag, 5. Mai, möchte die Agrargemeinschaft Nenzing Interessierte auf positive und noch weniger zufriedenstellende Verjüngungsentwicklungen im Rahmen der Schutzwaldsanierungen aufmerksam machen. Die Exkursion wird vom Geschäftsführer der Agrargemeinschaft Nenzing, Siegbert Terzer und Landeswaldaufseher Franz Ruch geführt. Treffpunkt ist um 16 Uhr beim Verwaltungsgebäude der Agrargemeinschaft Nenzing. Mit Fahrgemeinschaften fahren die Teilnehmer in Richtung „Plandedon“, für die rund einstündige Begehung ist gutes Schuhwerk erforderlich. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung unter Tel. 05525/62144 oder per Mail unter verwaltung@agrar-nenzing.at gebeten.