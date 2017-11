Begegnung am Berg mit Michael Walser

Bei einer neuen Ausgabe von Begegnung am Berg trifft man sich auf Schweizer Boden. Denn vom Hohen Kasten im Appenzell hat man einen wunderbaren Ausblick aufs Ländle.

Sogar der Arbeitsplatz von Michael Walser, dem Geschäftsführer von Walser Personal Management, ist von hier aus zu sehen. Führungsqualitäten konnte er bereits früh bei den Pfadfindern erlernen. Die Mitgliedschaft bei Sportvereinen brachte ihm ein Feingefühl für Mitmenschen ein, welches er bis heute täglich in seinem Beruf braucht. „Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper“ ist sich der Geschäftsmann sicher. „Ich habe auch schon viele Seminare in den Bergen gemacht, weil da hat man einfach einen anderen Blickwinkel“