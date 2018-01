Begegnung am Berg mit Michael Mangart

“Das Salz in der Suppe ist der Naturschutz. Uns war immer klar, Tourismus funktioniert nur in einer heilen Umwelt.”

Franz Lutz ist wieder im Gebirge unterwegs. In der neusten Ausgabe von “Begegnung am Berg” stattet er dem Geschäftsführer der Skilifte Lech, Michael Manhart, einen Besuch ab. Aufgewachsen in Lech am Arlberg, trug Manhart schon früh eine große Faszination für diese Region in sich.