“Begegnung am Berg” – Franz Lutz zeigt Vorarlberger Berge und Persönlichkeiten

Schwerpunkte dabei sind Berggeschichten, Informationen über den Berg, und die dazugehörigen Wanderrouten und natürlich viel Persönliches der Gäste!

“Die Sendung Begegnung am Berg ist eine tolle Ergänzung zu unserem bestehenden Programm. Es freut uns, Ihnen mit Franz Lutz die schönsten Berge ins Wohnzimmer liefern zu dürfen” so Ländle TV Geschäftsführer Günter Oberscheider. Auch Franz Lutz zeigt sich begeistert von der Kooperation: “Ich freue mich darauf, meine Freude an der Natur und die schönen Erlebnisse auf dem Berg ab sofort mit den zahlreichen Zusehern von Ländle TV zu teilen”.

Die erste Folge Begegnung am Berg wird am 20.07.2017 um 20 Uhr auf Ländle TV zu sehen sein!

Sendezeiten Begegnung am Berg auf Ländle TV:

Do 20:00 und 23:00 Uhr

Fr 12:00 und 18:00 Uhr

So 08:00 Uhr

Sendezeiten Begegnung am Berg R9 (Sat):

Do 23:00 Uhr und Freitag 12:00 Uhr

Zudem ist jede Ausgabe auch auf www.vol.at/laendletv sowie auf www.laendletv.com abrufbar.

(Red.)