Befreiungsschlag für Feldkirchs Handballer

Im ersten Spiel der Rückrunde gewinnen Feldkirchs Handballherren ein wichtiges Spiel im Kampf um den Ligaerhalt.

Von Beginn an konnten die Zuschauer den Siegeswillen der BW-Mannschaft sehen. Feldkirch startete besser in die Partie und war in Minute 14 bereits mit 5 Toren in Front (7:2). Die Abwehr rund um Brunner & Erlacher stand gut und auch Tormann Istvan Kallai konnte mit mehreren Glanzparaden überzeugen. Im Gegensatz zu den vergangenen Spielen zeigte die Feldkircher Mannschaft tolle Kombinationen im Angriff und auch die sich ergebenen Torchancen wurden besser genutzt. Lars Springhetti konnte sich mit einer 100%igen Wurfquote vom 7-Meter und einigen Rückraumschüssen 11mal in die Torschützenliste eintragen. Bis zur Halbzeit konnte man den Vorsprung von 5 Toren halten und ging beim Ergebnis von 14:9 in die Kabine.