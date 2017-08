„Beeriges“ Vergnügen beim Backen

Feldkirch. (etu) Wie die Eichel auf der Eiche wächst, wächst die Heidel auf der Heide. Doch für kaum eine andere Beere gibt so viele Synonyme wie für die Heidelbeere: Blaubeere, Schwarzbeere, Mollbeere, Wildbeere, Waldbeere, Bickbeere, Zeckbeere, Moosbeere – bei unseren Schweizer Nachbarn werden sie sogar Heubeeren genannt.

Diese kleinen Vitaminbomben sind auch noch sehr gesund. Sie enthalten reichlich Vitamine C und E, sind kalorienarm, der Gerbstoffe hilft gegen Verdauungsprobleme, und Studien besagen, dass die enthaltenen Anthocyane sogar den vorzeitigen Alterungsprozess bremsen sollen. Vielleicht nicht ganz so gesund sind sie in Form von Muffins bzw. Cupcakes. Dennoch sind sie mit ihren violett-blauen Farbe ein absoluter Blickfang und schmecken dazu auch noch süßlich-frisch.

Heute zeigt dir Nachwuchsbäcker Jason Durell ein köstliches und vor allem einfaches Rezept für Blaubeer-Cupcakes, die in rund 45 Minuten zubereitet und für circa zwölf Portionen ausgelegt sind – viel Spaß!

Einkaufsliste:

260 g Blaubeeren

260 g Butter

300 g Mehl

130 g Zucker

1 Prise Salz

1 TL Backpulver

1 Pkg Vanillezucker

2 Eier

200 g Frischkäse

100 ml Milch

150 g Puderzucker

Und so geht’s: