Einfach einen Kasten Bier kaufen, das war gestern. Bier-Genießer setzen immer öfter auf höchste Handwerkskunst, außergewöhnliche Zutaten und ganz besondere Geschmacksrichtungen. Dietmar Menzinger vom Hops & Malt in Dornbirn ist unermüdlich unterwegs, um mehr Abwechslung in die Bierkultur im Ländle zu bringen. Und weil er selbst so begeistert ist von den unzähligen Geschmackssensationen, die Bier am Gaumen und in der Nase auslösen kann, begeistert er auch seine Kunden mit über 380 Biersorten in seinen Geschäften in Dornbirn & Bregenz. Aber damit nicht genug: Gemeinsam mit Marty Rauch, Kreativkopf der Werbeagentur IRR in Dornbirn, hat er nun das erste Dornbirner Craft Beer Festival auf die Beine gestellt. „Craft Beer ist meine Leidenschaft, und ich bin immer auf der Suche nach neuen Geschmackserlebnissen und innovativen Brauern“, sagt Menzinger und ergänzt: „Das Craft Beer Festival wird der Himmel auf Erden für Bier-Genießer!“

Facts:

Erstes Dornbirner Craft Beer Festival

Kulturhaus Dornbirn

29. und 30. September, 15 bis 23 Uhr

24 teilnehmende Brauereien aus 5 Kontinenten

Mehr als 100 verschieden Beer’s

Eintritt 10 EUR