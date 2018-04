Beeindruckende Einblicke in die Welt der Forschung

Vergangenen Freitag begaben sich zahlreiche Wissbegierige auf die Reise durch die lange Nacht der Forschung.

Lustenau. An den Standorten Millenium Park und Competence Center Rheintal, drehte sich am Freitagabend alles um die Forschung. Die Besucher erhielten auf ihrem Rundgang spannende Einblicke in verschiedene Forschungssparten. Firmen wie Identic Solutions, Intendo, Ledon GmbH, Photeon Technologies uvm. beteiligten sich an der Langen Nacht und stellten ihre zukunftsweisenden Produkte vor. Schülerinnen der NMS-Bergmannstraße Dornbirn hatten im Bereich der First Lego League die Aufgabenstellung für die Besucher übernommen. Groß und Klein pilgerte begeistert durch die Ausstellungsräume und ließ sich in die atemberaubende Welt der Forschung einführen.