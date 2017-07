Bedrohung? Winnieh Pooh wurde aus China verbannt

Innerhalb weniger Tage wurde die Kinderbuchfigur Winnieh Pooh weitgehend aus allen sozialen Netzwerken Chinas entfernt. Der Grund ist recht absurd: Präsident Xi Jinping wurde zuvor im Internet immer wieder mit dem kleinen Comicbären verglichen. So wurde er zusammen mit dem Bären in Montagen abgebildet, in denen er die Position des Bären “von sehr geringem Verstand” einnahm. Eine “richtige”, offizielle Begründung für die Zensur des gelben Bären gab die Führung Chinas jedoch nicht.

Sucht man nun zum Beispiel im Kurzbotschaftendienst Weibo nach Winnieh Pooh wird einem nur mit Error-Zeichen geantwortet. Versehen mit dem Hinweis, dass es sich um “illegale Inhalte” handle. In anderen Netzwerken wurden auch Winnieh Pooh Sticker aus der offiziellen Sticker-Galerie gelöscht.

Die kommunistische Regierung Chinas wacht penibel genau darauf, dass die politische Führung nicht ins lächerliche gezogen wird. Viele Mediennutzer testen mittlerweile die verbliebenen Spielräume aus, die noch nicht von den Zensurmaßnahmen betroffen sind.

You censor the image of Winnie the Pooh because he looks like you and this is what the internet does to you pic.twitter.com/gS1d4HNn5k

