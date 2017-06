Bedienstete in Salzburger Rotlichtlokal schwer verletzt

Rotes Kreuz lieferte Frau im Spital ein - © APA (Archiv/Gindl)

Die Polizei in der Stadt Salzburg hat Freitagfrüh Ermittlungen nach einem Vorfall in einem Rotlichtlokal aufgenommen: Das Rote Kreuz lieferte gegen 4.00 Uhr eine schwer verletzte Angestellte des Etablissements ins Unfallkrankenhaus ein, wo die 19-Jährige gleich am Bein operiert werden musste. Laut Zeugen soll ein 21-jähriger Deutscher die junge Frau verletzt haben, berichtete die Polizei.