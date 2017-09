Beat Kammerlander gelingt Rotpunkt-Erstbegehung im Rätikon

Beat Kammerlander, geboren am 14. 01. 1959 in Nüziders, zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten Alpinisten in der Kletterszene. Er begann im Jahr 1977 mit dem Klettersport. Vor kurzem ist dem Wahl-Feldkircher als erstem eine Rotpunktbegehung gelungen, welche als extrem schwierig gilt. Die Route heißt „Kampfzone“ und befindet sich im Rätikon. Genauer gesagt handelt es sich dabei um den Kleinen Turm. „Die Kletterei ist extrem diffizil und die Felsqualität ist etwas vom Besten, das ich kenne“ sagt Kammerlander voller Freude.

Es war ein langes Stück Arbeit, denn vor fünf Jahren war Kammerlander mit dabei, als in einem kompromisslosen Freikletterstil (free solo) von unten Erstbegangen wurde. „Daher sind Schwierigkeiten bis 8a zwingend zu klettern“ so der Profi und Mountainguide. Die Route „Kampfzone“ weist folgende Schwierigkeitsbereiche auf: Bei der ersten Seillänge 10+, bei der zweiten Seillänge 11-, die dritte Seillänge 10-, die vierte 8 und die fünfte Seillänge 9.

Morgen Montag, 11. September 2017 wird der Film über den Rätikon und Kammerlanders neuer Route auf Servus TV ausgestrahlt. Die Sendetermine: Montag, 11. 9. um 20.15 Uhr, Dienstag, 12. 9. um 1.15 Uhr, Samstag, 16. 9. um 17 Uhr sowie Sonntag, 17. 9. um 10.30 Uhr.