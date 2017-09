Beamten-Gehaltsverhandlungen starten am Dienstag

Duzdar kam Wunsch der GÖD nach Vorverlegung nach - © APA

Früher als in den vergangenen Jahren starten heuer die Beamten-Gehaltsverhandlungen, nämlich schon am kommenden Dienstag. Staatssekretärin Muna Duzdar (SPÖ) ist dem Wunsch der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) nachgekommen, die Verhandlungen noch vor der Nationalratswahl am 15. Oktober aufzunehmen.