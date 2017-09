Beamte beraten über Ersatzlösung für Anti-Terror-Mauer

Nach dem Stopp der Anti-Terror-Mauer am Ballhausplatz sind nun die Experten am Wort. Auf Beamtenebene wird am Montag über Alternativen zum Schutzwall beraten. Involviert sind Kanzleramt, Innenressort, Präsidentschaftskanzlei, Bundesimmobiliengesellschaft, die Stadt Wien sowie die Baufirma. Ob es am Nachmittag bereits eine Ersatzlösung gibt, ist unklar, wie es aus dem Kanzleramt zur APA hieß.

Bereits vergangenen Donnerstag war man zusammengekommen, hatte sich aber vertagt. Kanzleramtsminister Thomas Drozda verfügte im Auftrag von Bundeskanzler Christian Kern (beide SPÖ) den Stopp von Mauerblöcken zum Schutz gegen Terror-Angriffe, nachdem mehrere Medien, allen voran die "Kronen Zeitung", gegen den Mauerbau im Wiener Regierungsviertel auftraten. Nur Mauerbau wurde gestoppt Gestoppt ist übrigens nur der Mauerbau. Am breiteren Gehsteig sowie an den Pollern wird weiter gearbeitet. Die Höhe der Gesamtkosten wird geheim gehalten. Die Kosten für die Sicherheitsmaßnahmen vor dem Kanzleramt wurden mit 325.000 Euro angegeben, jene vor der Präsidentschaftskanzlei werden von der Burghauptmannschaft – mit Verweis auf Sicherheitsbedenken – nicht genannt. Eine Gesamtkostenaufstellung ist daher nicht möglich. Auch die Stadt Wien trägt einen Teil der Kosten. Die ausführende Baufirma Porr geht jedenfalls davon aus, dass die Verträge erfüllt werden. (APA)