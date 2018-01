BEAM Vital Zentrum wird 7 - ein Grund zum Feiern!

Come in and vibe out... ! Lasst uns anstoßen auf bereits 7 erfolgreiche Jahre BEAM Vital Zentrum.

Am Tag der offenen Tür am 19.01.2018 von 09:00 – 17:30 Uhr.

Genehmigen Sie sich ein Glas Sekt oder doch lieber einen leckeren Shake oder Mineraliendrink aus unserer neuen ShakeBEAMbar!

Wir haben ein tolles Programm geplant und informieren und beraten Sie auch gerne über alles was Sie schon immer über diese “Rüttelplatte” wissen wollten.

Wer sich gleich schon überzeugen möchte für den haben wir auch das perfekte Angebot zusammen gestellt:

1 x Gesundheitscheck und Bewegungsanalyse

1 x Power Plate Personal Training

1 x EMS (Elektrostimulation)

um NUR 49.90 € statt 99,90

(nur gültig am 19.1.2018 bei Barzahlung)

Unter anderem können Sie sich ab 17:00 Uhr unser Beam “Bootcamp” ansehen.

Ihre Schmerzen möchten wir haben, damit Bewegung wieder Spaß macht!

Wir unterstützen Sie durch:

qualifizierte und erfahrene Trainer

effektives Gerätetraining

Wirbelsäulentraining

Kurse für jede Kondition und jedes Alter

Spaß & Gute Laune

Gesundheitstraining mit Erfolgsgarantie

Wer hätte nicht gerne eine gute Fitness, einen durchtrainierten Körper und ein gutes Aussehen? Aber – Nobody is perfect. Wunsch und Wille sind da, doch die Zeit für intensives Training fehlt. Durch Power Plate ermöglichen wir Ihnen kurze, effektive Trainingseinheiten, statt zeitraubender Workouts.

Leider schon verplant? Dann besuchen Sie uns doch mal auf Facebook oder auf unserer Homepage!