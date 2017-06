Beachvolleyball-Turnier der Emser Turnerschaft

Das Mixed-Turnier findet am Samstag statt, die Damen- und Herrenturniere folgen am Sonntag. Die Bewerbe werden von Zweierteams ausgetragen. Das Startgeld beträgt 30 Euro pro Team, zu überweisen an die Turnerschaft Hohenems, Sektion Volleyball, IBAN AT61 3743 8000 0002 8928. Als Verwendungszweck sollten der Teamnamen und die Nachnamen der beiden Spieler(innen) angegeben werden. Weitere Infos gibt Jürgen Prugg, Tel. 0664 460 94 85. Anmeldung ebenfalls bei Jürgen Prugg unter prugg@tischlerei-mathis.at . Für beste Bewirtung beim Beachvolleyball-Turnier

der Hohenemser Turnerschaft ist gesorgt.