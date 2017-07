Beachtliche Regenmengen in den letzten Tagen

Am Feuerkogel (OÖ) und in Tannheim (T) fielen innerhalb von nur vier Tagen rund 160 Millimeter. Zum Vergleich: Im Durchschnitt der letzten Jahre regnete es im gesamten Juli in Tannheim 180 Millimeter. In Flattnitz (K) fielen in 48 Stunden (Montag bis Dienstag) 140 Millimeter, so viel wie statistisch gesehen nur alle 50 bis 75 Jahre in so kurzer Zeit gemessen wird. Im Osten Österreichs regnete es deutlich weniger. In Horn, Gars am Kamp und Langenlois waren es zwischen 15 und 25 Millimeter.

Die Temperatur der Badeseen ist in den kühlen Tagen dieser Woche nur wenig zurückgegangen. Der Wörthersee hat derzeit 24 Grad, Wolfgangsee, Attersee und Neusiedlersee haben 21 Grad, der Stubenbergsee 25 Grad und der Bodensee 20 Grad.

(APA)