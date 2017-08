Doppler/Horst hielten heimische WM-Hoffnungen am Leben

Das ÖVV-Duo musste sich glatt geschlagen geben - © APA

Österreichs Beach-Volleyball ist auch am Freitag noch auf dem Center Court der Heim-WM vertreten. Die heimischen Hoffnungen Clemens Doppler/Alexander Horst schafften am Donnerstag den Einzug ins Achtelfinale, in dem sie ab 16.15 Uhr auf das Katar-Duo Jefferson/Cherif treffen. Für Martin Ermacora/Moritz Pristauz knapp und für Robin Seidl/Tobias Winter deutlicher war im Sechzehntelfinale Endstation.