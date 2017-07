Das Damen-Duo steht in der Runde der besten 32 Teams - © APA

Stefanie Schwaiger/Katharina Schützenhöfer haben bei der Beach-Volleyball-WM in Wien im dritten Spiel erstmals verloren. Sie mussten sich den Tschechinnen Kristyna Kolocova/Michala Kvapilova am Montag im Duell um den Gruppensieg 1:2 (-29,13,-7) geschlagen geben. Der Aufstieg ins Sechzehntelfinale am Mittwoch war aber schon davor fix gewesen. Ihre nächsten Gegnerinnen stehen noch nicht fest.