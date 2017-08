Beach-Volleyball-Aus für Klagenfurt – Wien neuer Wunschort

Aus für das Event am Wörthersee - © APA (Archiv/EXPA/Steinthaler)

In Klagenfurt wird es in absehbarer Zeit kein Turnier der Beach-Volleyball-World-Tour geben. Ein Sprecher von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) bestätigte am Dienstag auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte, wonach es am Montag ein Gespräch zwischen Kaiser und Veranstalter Hannes Jagerhofer gegeben hatte. Als Grund für das Aus werden “nicht tragbare Kosten” angegeben.