Be-swingt in den Advent

Mit be-swingten Melodien stimmte die Gemeindemusik Götzis 1824 im schönen Ambiente der Alten Kirche in den Advent ein.

Götzis Das Konzert war wieder einmal ein musikalischer Leckerbissen für Jung und Alt im stimmungsvollen Ambiente der Alten Kirche. Es war ein musikalisches Erlebnis der Musik zuzuhören, die Zeit verging viel zu schnell und hätte nicht aufhören müssen. Begeistert ging das Publikum mit in der vollen Kirche, in der so mancher Gast nur noch mit einem Stehplatz zufrieden sein musste.

There‘s no Business like Show, Business Cake Walk Phantasy, Trumpet Blues and Cantabile ernteten großen Applaus. Gespannt lauschte das Publikum dem Stück „The Wall“ welches sehr gut in die heutige Zeit passt. „Noch nicht lange gibt es die Mauer in Deutschland nicht mehr, neue Mauern wie zwischen Amerika und Mexiko sind wieder im Gespräch“, erläuterte Böhler sehr passend. Auch der St. Louis Fantasy The Nutcracker Swing, ein für Blasmusik umgeschriebenenes Stück erntete großen Applaus.