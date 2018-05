BayWa in Bludenz auf Expansionskurs

Ende März wurde der neue Fachmarkt in der Klarenbrunnstraße feierlich eröffnet. Neuer Standort bietet auf rund 1400 Quadratmetern Verkaufsfläche deutliches Plus an angebotenen Waren sowie acht zusätzliche Arbeitsplätze.

Blumenerde, Hundefutter oder Rasendünger fand man in Bludenz jahrelang im BayWa-Markt in der Zürcherstraße. Seit Ende März ist dem nicht mehr so, denn in der Klarenbrunnstraße war das Unternehmen auf der Suche nach einem neuen Standort für seinen Fachmarkt im Vorjahr fündig geworden. „Unser altes Lagerhaus war schon länger nicht mehr zeitgemäß. Daher haben wir lange nach einer geeigneten Liegenschaft gesucht“, informiert Marktleiter Herbert Leite. Mehrere Standorte waren in diesem Zusammenhang angeschaut worden. Schließlich fiel die Wahl auf jenen in der Klarenbrunnstraße.

Sieben Mal so groß

Während der alte Standort mitten in der Wohnsiedlung lag, ist der neue Markt im Betriebsgebiet situiert und liegt dennoch nicht komplett in der Peripherie. Das sei für die Entscheidung ausschlaggebend gewesen, wie Leite betont. Auch was die Größe des ehemaligen Geschäfts anbelangt, habe diese nicht mehr zum Konzept des Unternehmens gepasst, führt der Marktleiter aus. Hatte der einstige Nahversorger eine Größe rund 200 Quadratmetern, so ist der neue Gartenfachmarkt exakt sieben Mal so groß.

Eine Million investiert

Im Vorfeld der Eröffnung waren von November bis März umfangreiche Umbauarbeiten erforderlich. Das bestehende Gebäude, das ursprünglich als Zentrallager für den Großhandel vorgesehen war, als solches aber nie Verwendung fand, wurde adaptiert und zu einem Fachmarkt umgestaltet. Knapp eine Million Euro investierte das Unternehmen in den erforderlichen Um- und Innenausbau.

Ein wichtiger Schwerpunkt des neuen Marktes liegt weiterhin im Bereich Agrar. Speziell in der Gartenabteilung hat sich das angebotene Sortiment dank der zusätzlichen Verkaufsfläche erheblich erweitert. „Angefangen von Gartenmöbeln und Grillgeräten samt allem Zubehör, über Dekoartikel bis hin zu Spielzeug und Gartentechnik sind im neuen Markt einige Artikel komplett neu dazugekommen“, freut sich der Marktleiter. Einziger Wermutstropfen: „Leider haben wir aufgrund der Größe nicht die Möglichkeit, Pflanzen zu verkaufen.“

Acht Arbeitsplätze mehr