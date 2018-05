Bayrische Polizei auf der Jagd nach Schulschwänzern

Die Polizei in Memmingen im Allgäu hat vor Pfingsten ein Augenmerk ihrer Kontrollen auf Schulschwänzer gelegt. Die Beamten prüften am Allgäu Airport, ob sich Eltern mit schulpflichtigen Kindern schon vor Beginn der Ferien auf den Weg in den Urlaub machten.

Dabei stellte sich in mehreren Fällen heraus, dass viele Kinder im schulpflichtigen Alter waren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Recherchen der Beamten ergaben, dass die Kinder unentschuldigt dem Unterricht ferngeblieben waren. In diesem Zusammenhang wurden zehn Anzeigen gegen die Eltern bei den zuständigen Landratsämtern vorgelegt. Die Eltern müssen nun mit Geldstrafen rechnen.