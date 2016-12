Bayreuth begeht Wieland Wagners 100. Geburtstag mit Verdi

Schließlich hatte Wieland Wagner als Opernregisseur und Leiter der Festspiele die Bayreuther Operngeschichte fortgesetzt. Geboren am 5. Jänner 1917 als Sohn des Komponisten Siegfried Wagner ist er bis zu seinem Tod mit knapp 50 Jahren eine der prägenden Figuren im Festspielhaus gewesen. Zu seinem Geburtstag will vorerst nur die Stadt Bayreuth an seinem Grab auf dem Stadtfriedhof einen Kranz niederlegen. Aber im Sommer soll ihn ein Festakt für geladene Gäste ehren, am 24. Juli – dem Vorabend der Saisoneröffnung.

(APA/dpa)