Bayern will Grenzkontrollen zu Österreich beibehalten

“Die Kontrollen werden mindestens bis Jahresende weitergeführt. Würden wir sie beenden, wäre das ein Signal an die ganze Welt: Deutschland ist wieder offen.” Das wollten die Deutschen nicht. “Die Grenzkontrollen müssen wir so lange beibehalten, bis ein wirksamer Schutz der EU-Außengrenzen steht”. Seit Jänner seien an den bayerischen Grenzen rund 4.500 Flüchtlinge aufgegriffen worden. Die Kontrollen bringen für Autofahrer Wartezeitung bei Überquerung der Grenze mit sich.

(APA/dpa)