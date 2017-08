Bayern triumphierte im Supercup nach Elfmeterschießen

Die Dortmunder verspielten zweimal einen Vorsprung. Zunächst gingen sie bereits in der zwölften Minute durch Christian Pulisic in Führung, nachdem dieser Javi Martinez den Ball abgeluchst hatte. Robert Lewandowskis Ausgleichstreffer nur sechs Minuten später bildete eine Premiere im deutschen Fußball. Schiedsrichter Felix Zwayer gab den Treffer erst nach Rücksprache mit dem Videoschiedsrichter, der eine mögliche Abseitsstellung in der Entstehung überprüft hatte.

Dortmunds Sturmstar Pierre-Emerick Aubemeyang brachte die Hausherren nach der Pause mit einem gefühlvollen Heber über Bayern-Keeper Sven Ulreich erneut in Front (71.). Die Bayern, bei denen ÖFB-Talent Marco Friedl im Gegensatz zum angeschlagenen David Alaba auf der Bank saß, kämpften sich zurück und erzwangen kurz vor Schluss nach einem Gestocher im Strafraum ein Eigentor von Lukasz Piszczek (88.). Im Elfmeterschießen hatte der Rekordmeister vor 81.360 Zuschauern in Dortmund das bessere Ende für sich.

(APA/dpa)