Bayern ohne Alaba im Champions-League-Spiel bei Anderlecht

Der FC Bayern München ist ohne David Alaba zum Champions-League-Spiel beim RSC Anderlecht aufgebrochen. Der ÖFB-Teamspieler fehlte am Dienstag bei der Abreise nach Belgien ebenso wie Thomas Müller, Rafinha oder die verletzten Manuel Neuer und Franck Ribery. Alaba hatte das Länderspiel gegen Uruguay verletzungsbedingt verpasst, beim 3:0 gegen Augsburg am Wochenende wurde er im Finish eingewechselt.

Die Münchner haben vor dem Gastspiel in Brüssel am Mittwochabend den Achtelfinal-Einzug bereits fixiert. Anderlecht liegt in Gruppe B punktlos am Tabellenende.