Bayern München souverän im Cup-Finale

Der FC Bayern München steht nach einem klaren 6:2-Sieg bei Bayer Leverkusen im Finale des DFB-Cup.

Und die Bayern gingen bereits nach drei Minuten mit 0:1 in Führung, nachdem Lewandowski einen Martinez-Schuss noch leicht abfälschte. Kurze Zeit später legte der Top-Torschütze der Bayern nach schöner Ribery-Vorarbeit mit seinem zweiten Treffer zum 0:2 nach. Leverkusen gab sich jedoch noch nicht geschlagen und kam durch einen Kopfballtreffer von Lars Bender in der 16. Minute zum 2:1. In weiterer Folge der ersten Halbzeit entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der beide Mannschaften nach der furiosen Anfangsphase einen Gang zurück schalteten.