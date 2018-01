Bayern München gastiert im Wiesenbachsaal Schlins

Beim 21. internationalen U-9-Hallenfußballturnier im Wiesenbachsaal in Schlins sind ausländische Spitzenteams wie FC Bayern München im Einsatz.

Das internationale Unter-9-Hallenturnier, durchgeführt von FC Schlins (1. Landesklasse), hat nicht nur schon eine große Tradition, sondern hat sich auch einen guten Namen in Deutschland, der Schweiz, Frankreich und in Österreich gemacht. Beim diesjährigen Turnier gibt sich erneut die „Creme de la Creme“ im Schlinser Wiesenbachsaal die Ehre und kämpft um den Turniersieg. Mit BW Feldkirch, FC Lauterach, FC Lustenau, SCR Altach und Hausherr FC Schlins messen sich zudem fünf Ländleklubs mit ihren Alterskollegen aus dem Ausland. Fünffachsieger Bayer Leverkusen fehlt leider, dennoch ist es dem Veranstalter erneut gelungen, mehrere Spitzenklubs nach Vorarlberg zu lotsen. Die letzten vier Jahre kam der Schlinser Turniersieger immer aus Deutschland. Zehn Turnsiegersieger trugen sich bisher in die Siegerliste in Schlins ein, auch diesmal führt der Weg über die deutschen Vereine. Schalke 04 bringt fast hundert Fans mit und will endlich auch das oberste Treppchen betreten. Zum vierten Mal in Folge ist Bayern München mit von der Partie, RB Salzburg ist schon zum 15 Mal in Serie dabei. Neu im kleinen Wiesenbachsaal: Auf einem separaten großen Transparent sind alle Turniersieger aufgelistet, neue, zum Teil viel sichere Banden wurden installiert. Schon im August letzten Jahres war das Turnier ausgebucht. „Wir wollen den schon sehr großen Standard halten. Die persönliche Betreuung während drei Tagen beschert uns von den ausländischen Klubs sehr viel Lob und Anerkennung. Ohne die zweihundert freiwilligen Helfer wäre das erst gar nicht möglich“, sagt Turnier-Mitverantwortlicher Mark Spiegl. So klingende Namen wie Galatasaray Istanbul, Borussia Möchengladbach, Stuttgarter Kickers oder 1860 München musste aus zeit- und organisatorischen Gründen eine Absage erteilt werden. Die Planungen für das 25-Jahr-Jubiläum läuft schon: „“Da müssen wir was neues präsentieren“, so Spiegl. Eventuell wird das internationale U-9-T urnier auf zwei Tage vergrößert, wo man noch mehr Topklubs in Schlins begrüßen könnte.