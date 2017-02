Bayern gegen couragierte Schalker nur 1:1

Die Schalker hielten gegen Bayern voll dagegen - © APA (AFP)

Der FC Bayern München hat im Traditionsduell in der deutschen Fußball-Bundesliga Punkte liegen gelassen. Der Titelverteidiger musste sich am Samstag in München gegen Schalke 04 mit einem 1:1-Remis begnügen. Die Schalker bereiteten mit den Österreichern Guido Burgstaller und Alessandro Schöpf dem Tabellenführer mehr Probleme als erwartet. Im Abendspiel forderte Borussia Dortmund RB Leipzig.