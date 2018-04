FC Bayern holte vorzeitig den 28. Meistertitel

Bayern München hat durch die 28. deutsche Fußball-Meisterschaft den ersten großen Titel der Saison gefeiert. Die Triplejäger krönten sich am Samstag mit dem 4:1 (2:1) bei Augsburg zum sechsten Mal in Folge zum Bundesliga-Champion. Für ÖFB-Star David Alaba, der mit Rückenproblemen fehlte, ist es der siebente Titel mit den Bayern, für Trainer Jupp Heynckes auf seiner Abschiedstournee der vierte.

Auf die Schale und die Weißbierduschen müssen die Münchner allerdings noch bis zum 12. Mai und dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart warten. Statt einer rauschenden Party steht die Vorbereitung auf das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Sevilla an. Nach dem 2:1 in Sevilla sind die Chancen auf das Weiterkommen am Mittwoch in der Königsklasse blendend, im DFB-Pokal steht am 17. April das Halbfinale in Leverkusen an. Den Supercup hatten die Bayern schon im Sommer gewonnen.