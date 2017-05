Bayern-Coach Ancelotti erwartet “Fest” gegen RB Leipzig

Der Bayern-Trainer denkt auch ans Feiern - © APA (dpa)

Zum Saisonausklang will der deutsche Fußball-Meister FC Bayern noch einmal so richtig Spaß haben. Zwar gehe es im Liga-Gipfel am Samstag auswärts gegen RB Leipzig auch ums Prestige, sagte Trainer Carlo Ancelotti: “Aber es ist ein Fest für beide Mannschaften.”