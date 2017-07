Bayerischer Innenminister für längere Grenzkontrollen

CSU-Politiker will "bestmögliche Sicherheit" garantieren - © APA (dpa)

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann will Deutschlands Grenzen länger kontrollieren als bisher geplant. Der Außengrenzschutz in der Europäischen Union sei an vielen Stellen völlig unzureichend und die verbindlichen Schengen-Regularien würden nach wie vor nicht umgesetzt, sagte der CSU-Politiker der “Bild am Sonntag”.