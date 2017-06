Bayerische Polizei nahm gesuchten Vorarlberger fest

Der Mann war wegen Betrugs zu einer Geldstrafe von 3.300 Euro verurteilt worden. Den geforderten Betrag hatte er jedoch bisher nicht gezahlt, teilte die Exekutive mit.

110 Tage Freiheitsstrafe

Da er die Summe in der Grenzkontrollstelle der deutschen Bundespolizei nicht aufbringen konnte, wurde der Vorarlberger verhaftet. Auch in der Dienststelle in Rosenheim gelang es ihm nicht, dass Geld zu organisieren. Daher musste der 25-Jährige ersatzweise eine 110-tägige Freiheitsstrafe im Gefängnis in Bernau antreten.

Ohne Pass über die Grenze

Der Vorarlberger war der bayerischen Polizei zunächst nur wegen unzureichender Einreisepapiere aufgefallen. Er konnte lediglich seinen Führerschein vorweisen. Bei der Überprüfung seiner Personalien fanden die Beamten mithilfe des Polizeicomputers heraus, dass der Mann gesucht wurde.

(APA)