Bayer brach eigenen Weltrekord im Maßkrugtragen

Beim zweiten trat er mit 31 Maßen an. Einer von ihnen fiel runter, aus den anderen schwappte mehr als 10 Prozent Bier heraus, so dass am Ende 29 Maßkrüge gezählt wurden. Ein Rekordrichter und ein Notar waren anwesend, um den Rekord offiziell zu bestätigen.

“Mir ist es super gut gegangen”, sagte Strümpfel nach dem Rekord. “Leider ist mir einer kaputt gegangen. Das war Pech.” Genug von der Schlepperei hat er noch nicht: Beim nächsten Gillamoos will er wieder seinen eigenen Weltrekord überbieten. “Ich weiß, dass ich mehr als 30 tragen kann.”

In den vergangenen Monaten hatte Strümpfel regelmäßig trainiert – sowohl Kraft als auch Technik. 30 gefüllte Krüge brächten es immerhin auf rund 70 Kilogramm Gewicht, so Strümpfel vor dem Versuch, den Weltrekord zu brechen.

(APA/dpa)