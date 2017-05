BAWAG steht vor Kauf der deutschen SÃ¼dwestbank

Abuzaakouk will in Deutschland expandieren - © APA

Die BAWAG steht vor dem Kauf der Südwestbank mit Sitz in Stuttgart. Das Institut sei eine ideale Plattform für die Expansion in Deutschland, sagte BAWAG-Chef Anas Abuzaakouk am Mittwoch im Gespräch mit der APA. Er rechne in den nächsten Wochen mit der Unterschrift unter dem Deal. Die BAWAG will die Südwestbank zu 100 Prozent übernehmen und habe dafür ausreichend Kapital.