BAWAG startet im Geschäft mit Warenhauskrediten

Im Geschäft mit Warenhauskrediten (Ratenkrediten) mischt bald auch die BAWAG mit. Ein erster Schritt dazu ist ein exklusiver Vertriebsvertrag mit dem Elektronikhandels-Marktführer Mediamarkt/Saturn, beginnend ab Jänner 2019. BAWAG-Finanzvorstand Enver Sirucic spricht von einem wichtigen Schritt. Die Bank fühlt auch in anderen Branchen vor.

Laut Sirucic kommen weitere Vertriebskooperationen mit Händlerpartnern in Österreich und in Deutschland in Frage. Bei Mediamarkt und Saturn geht es derzeit nur um Österreich. Zur Zeit ist hierzulande noch die Santander-Bank beim Elektronikhandelsriesen unter Vertrag. Ab Jänner sollen dann BAWAG-Konsumkredite zusammen mit weiteren Finanzprodukten in den 37 Mediamarkt- und 15 Saturn-Häusern in Österreich und in deren Onlineshops zu haben sein. Die Kooperation ist langfristig angelegt. Kredite für Einkäufe von Elektronik oder anderen Konsumartikeln auf Pump werden vor allem auch in Deutschland immer öfter im Internet abgeschlossen.